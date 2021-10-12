16:26
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Власть

Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах

Комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав и структуру нового кабинета министров. Об этом 24.kg заявили в Жогорку Кенеше. Однако материалы членам комитета пока не раздали.

Как ранее сообщало 24.kg, новым председателем кабмина станет Акылбек Жапаров, его первым замом с сохранением кресла председателя ГКНБ — Камчыбек Ташиев.

На должности других замов главы кабмина выдвигаются нынешний председатель Госфиннадзора Арзыбек Кожошев и первый заместитель Улукбека Марипова Азис Аалиев.

Структуру правительства опять перекраивают. Министерство экономики и финансов вновь разделят на два отдельных ведомства — Минфин и Минэкономики. Первое возглавит Алмаз Бакетаев, второе — Данияр Амангельдиев.

Госсекретарем вместо Чолпонбека Абыкеева станет нынешний руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов.

Что предложат Улукбеку Марипову, пока неизвестно.

Накануне глава государства Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 6 октября 2021 года. Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабмина, права, обязанности, ответственность, а также гарантии его членов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210079/
просмотров: 6796
Версия для печати
Материалы по теме
Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит Министерство культуры
Еще выше. Эдиль Байсалов претендует на пост вице-премьер-министра
Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова
Министром иностранных дел может стать Эдиль Байсалов
В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь
Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев ушел в отставку
Подписан конституционный Закон «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»
Выборы-2021. Как изменится состав кабмина после дня голосования
Дословно. Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров
Для энергонезависимости КР нужно 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии
Популярные новости
Надо было учиться. Мэр Токмака не&nbsp;смог прочитать текст поздравления учителям Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
В&nbsp;Джети-Огузском районе открыли памятник Бирназару бию. Приехал Садыр Жапаров В Джети-Огузском районе открыли памятник Бирназару бию. Приехал Садыр Жапаров
Бизнес
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
12 октября, вторник
16:23
Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит Министерство культуры Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит...
16:11
Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева
16:06
Еще выше. Эдиль Байсалов претендует на пост вице-премьер-министра
15:57
Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова
15:55
В Бишкеке пропавшего 11-летнего мальчика нашли через сутки в интернет-клубе