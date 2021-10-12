Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах

Комитет по конституционному законодательству сегодня утвердит состав и структуру нового кабинета министров. Об этом 24.kg заявили в Жогорку Кенеше. Однако материалы членам комитета пока не раздали.

Как ранее сообщало 24.kg, новым председателем кабмина станет Акылбек Жапаров, его первым замом с сохранением кресла председателя ГКНБ — Камчыбек Ташиев.

На должности других замов главы кабмина выдвигаются нынешний председатель Госфиннадзора Арзыбек Кожошев и первый заместитель Улукбека Марипова Азис Аалиев.

Структуру правительства опять перекраивают. Министерство экономики и финансов вновь разделят на два отдельных ведомства — Минфин и Минэкономики. Первое возглавит Алмаз Бакетаев, второе — Данияр Амангельдиев.

Госсекретарем вместо Чолпонбека Абыкеева станет нынешний руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов.

Что предложат Улукбеку Марипову, пока неизвестно.

Накануне глава государства Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем 6 октября 2021 года. Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабмина, права, обязанности, ответственность, а также гарантии его членов.