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Власть

Депутаты отказались в 2020 году лицензировать таксистов, но теперь возмущены ими

В парламенте предлагают лицензировать службы такси и усилить требования к их водителям. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Бейшаналы Нурдинов.

Его коллега Шерали Абдылдаев сообщил, что некоторые водители такси без опыта вождения возят людей. «Недавно девушка — водитель «Яндекс.Такси» говорит, что только получила права и на второй же день устроилась на работу. Я помню, в советское время, чтобы таксовать, требовался трехлетний стаж вождения. Надо бы проконтролировать все это», — добавил он.

Бейшеналы Нурдинов предложил лицензировать службы такси. «В Китае работа таксиста престижная, потому что они проходят строгие требования. У таксиста должны быть трудовая книжка, стаж работы, патент. Необходимо их лицензировать», — сказал он.

Заместитель министра экономики и финансов Бекболот Алиев напомнил нардепам, что в прошлом году парламент не принял проект о лицензировании таксистов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210076/
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