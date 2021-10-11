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Власть

Кыргызстан выдаст визы студентам из Афганистана. По просьбе Академии ОБСЕ

Министерство иностранных дел Кыргызстана выдаст визы 249 студентам из Афганистана. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, с просьбой выдать визы обратились Академия ОБСЕ и АУЦА.

«Министерство прорабатывает вопрос предоставления виз 500 афганским студентам с соответствующими госорганами. В настоящее время учебные визы оформляются согласно установленным правилам. Работа в данном направлении продолжается», — сказали в МИД.

Ранее в ГКНБ заявили, что считают своим долгом оказать посильную поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210012/
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