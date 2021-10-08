Встреча Садыра Жапарова со спецпредставителями ЕС. О чем говорили

Президент Садыр Жапаров принял специального представителя ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала и спецпредставителя ЕС по правам человека Эймона Гилмора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с Европейским союзом, который является важным внешнеполитическим партнером страны. Он добавил, что намерен посетить с визитом Брюссель и обсудить с руководством ЕС весь спектр совместной повестки партнерства. В качестве приоритетных направлений совместной работы глава КР обозначил торгово-экономические связи, инвестиции и финансово-техническое сотрудничество.

Стороны договорились провести на высоком уровне Первый экономический форум Центральная Азия — Европейский союз, который состоится 5 ноября 2021 года в Бишкеке. В нем будут участвовать руководство государств Центральной Азии и Евросоюза, представители бизнеса и финансовых институтов.

Касаясь тем демократии, прав человека и гражданского общества, Садыр Жапаров подчеркнул, что в республике указанным вопросам и свободе слова уделяется большое внимание. Представители СМИ не подвергаются преследованиям за высказываемые мнения.

Кыргызстан не намерен сворачивать с демократического пути.

Пользуясь случаем, президент пригласил наблюдателей от ЕС принять участие в мониторинге за предстоящими парламентскими выборами в стране и еще раз выразил готовность к активному диалогу и взаимодействию с европейскими партнерами, в том числе и в рамках стратегии Евросоюза в Центральной Азии.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала отметила, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Кыргызстаном и ЕС находится на высоком уровне. Со своей стороны Евросоюз готов к продолжению интенсивного взаимодействия. Она подчеркнула, что европейская сторона ожидает визита Садыра Жапарова в ЕС в 2021 году. Говоря о региональной безопасности, Терхи Хакала выразила поддержку инициативам кыргызской стороны по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистана.

В свою очередь спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор с удовлетворением сказал о лидерстве Кыргызстана по демократическим преобразованиям и состоянию прав человека в республике. Европейская сторона с учетом больших планов в совместной работе еще раз выразила готовность и заинтересованность к плодотворному и комплексному сотрудничеству по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.