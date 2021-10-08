ЕС ожидает свободу выражения мыслей и плюрализм на парламентских выборах

«Мы ожидаем, что на предстоящих парламентских выборах будут свобода выражения мысли, слова, плюрализм выбора для избирателей», — заявил сегодня на брифинге спецпредствитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор.

В рамках визита в Кыргызстан спецпредставители ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала и по правам человека Эймон Гилмор встретились с президентом Садыром Жапаровым, представителями гражданского общества, главой ГНКБ Камчыбеком Ташиевым, омбудсменом Токоном Мамытовым и министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

«Главное послание, которое мы передали, — это то, что Евросоюз придает особое значение верховенству права. Кроме того, обсуждались вопросы независимости судебной власти, в том числе органов по правам человека, института омбудсмена. Мы говорили с партнерами о предстоящих парламентских выборах и приветствовали, что БДИПЧ/ОБСЕ было приглашено для наблюдения за ними», — рассказал Эймон Гилмор.