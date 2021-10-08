ЕС и власти Кыргызстана обсудили вопрос представленности женщин в парламенте

В рамках визита в Кыргызстан спецпредставители ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала и по правам человека Эймон Гилмор встретились с президентом Садыром Жапаровым, представителями гражданского общества, главой ГНКБ Камчыбеком Ташиевым, омбудсменом Токоном Мамытовым и министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

«Мы говорили о процентном соотношении женщин в парламенте Кыргызстана», — заявил журналистам спецпредствитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор.

Был затронут вопрос о том, как может быть достигнута представленность женщин в ЖК с учетом новой смешанной избирательной системы. Кроме того, ЕС беспокоит амбициозная цель кабинета министров по инвентаризации законодательства в короткие сроки.

«Мы также подняли вопрос о законе о профсоюзах, Уголовно-процессуальном кодексе, законах об НПО и защите от недостоверной информации. Мы отметили, что важность гражданского общества очень высока, должно быть пространство для выражения мыслей, доставки новостей. Вопрос соблюдения прав человека и демократии находится в центре отношений, которые мы ведем с нашими партнерами», — заключил Эймон Гилмор.