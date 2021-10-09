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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В Кыргызстане продолжают корректировать список избирателей

В Кыргызстане продолжают корректировать список избирателей. Об этом сообщила ЦИК.

Граждане до 12 ноября включительно могут проверить себя в списке, и если обнаружили неточность, внести исправления до 13 ноября.

Уточнить себя можно либо на сайте www.tizme.gov.kg, либо позвонив на короткий номер 119 и отправить свои ПИН-код.

В Центризбиркоме пояснили: поступают жалобы от граждан, что в списке указаны разные данные по единому избирательному округу и по одномандатному. К примеру, бишкекчанин голосует за партию и кандидата от нее в столице, а по одномандатному — в Сузаке или Кара-Суу.

В предварительном списке — 3 миллиона 686 тысяч 921 избиратель.

Выборы пройдут 28 ноября. Кыргызстанцам предстоит избрать депутатов по смешанной системе — 54 представителя по партийным спискам и 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209831/
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