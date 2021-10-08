В Баткене переселили 75 человек из селеопасных участков в новое село

Из селеопасных сел Баткенского и Лейлекского районов переселены 75 жителей. Сегодня они получили земельные участки в местности Дюкр Кадамджайская. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба полномочного представительства президента в регионе.

На участке Дюкр будет новое село Ынтымак на 1 тысячу 500 домов.

«Дома 75 жителей региона пострадали весной во время селевых потоков. Было принято решение их переселить в другое место. В селе Ынтымак будут проживать жители трех районов», — проинформировали в пресс-службе.