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Власть

Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождения. О чем еще говорили

Президент Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает его пресс-служба.

По ее данным, стороны обсудили актуальные аспекты кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности. Он высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Владимира Путина в это дело.

Глава государства также поздравил лидера России с успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209634/
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