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Власть

Создать муниципальную службу такси предложили столичной мэрии в БГК

Создать муниципальную службу такси предложил мэрии Бишкека депутат БГК Казыбек Эргешов. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии горкенеша по ЖКХ.

По его словам, сегодня на этом рынке в Бишкеке условия диктуют частники. «К их деятельности много вопросов, замечаний. Это же в наших интересах запустить легковое такси. Есть такие планы?» — спросил он.

Вице-мэр Бишкека Таалайбек Орозов ответил положительно, но все, по его словам, упирается, как всегда, в деньги. Но если получится их найти, то муниципалитет готов разработать «правила игры на рынке». «Этот вопрос надо решать так, чтобы не ущемлять интересы частников», — отметил он.

Казыбек Эргешев посоветовал вице-мэру привлечь хороших советников. «Если запустим, то и бюджет будет пополняться, и для горожан будет безопаснее ездить. Все-таки это будет муниципальный транспорт», — сказал он.

Однако депутат Таалайбек Дайырбеков инициативу коллеги не поддержал. «Смысла в муниципальном такси нет. Мы на сессии критиковали мэрию, что она плодит муниципальные предприятия, которые неэффективны, не приносят прибыли и получают дотации. Они сейчас создадут очередное МП, а потом получим убыточное предприятие. Этот рынок во всех странах постсоветского пространства отдан в частные руки. Есть нарекания, но это рынок. Он диктует свои цены, поведение. Но если введем муниципальное предприятие, оно не сможет конкурировать с частниками. Частный бизнес может каждый день менять цены, а муниципальные службы — нет», — отметил он.

Ссылка: https://24.kg/vlast/209627/
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