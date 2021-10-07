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Власть

«Айыл Банку» выделили почти полмиллиарда сомов для лизинга сельхозтехники

Кабинет министров выделил ОАО «Айыл Банк» 426,6 миллиона сомов для открытия отдельной кредитной линии и предоставления сельскохозяйственной техники в лизинг. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Министерству экономики и финансов поручили передать «Айыл Банку» накопленные на возвратных счетах Национального банка деньги по ранее предоставленным грантам и кредитам для открытия отдельной кредитной линии и предоставления сельскохозяйственной, перерабатывающей техники, дождевальных машин и оборудования для капельного орошения. Банк будет давать технику в лизинг на 10 лет под 4,5 процента годовых. Первоначальный взнос должен составить на менее 10 процентов стоимости предмета лизинга в денежном выражении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209612/
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