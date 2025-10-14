15:35
Власть

Президент подписал закон о реформе лизинговой системы Кыргызстана

Президент подписал изменения в Закон «О финансовой аренде (лизинге)». Документ направлен на совершенствование регулирования лизинговой деятельности и повышение прозрачности финансовых операций.

Согласно документу, лизингополучателями теперь могут быть не только коммерческие компании, но и государственные органы, органы местного самоуправления и их подведомственные учреждения. Это позволит расширить возможности госструктур при обновлении техники и оборудования через финансовую аренду.

Кроме того, по решению кабинета министров в стране может быть создана государственная лизинговая компания в форме открытого акционерного общества, которая будет заниматься реализацией национальных программ в этой сфере.

Закон также вводит новые требования к учредителям лизинговых компаний — ими не могут быть:

  • физические и юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах;
  • лица и организации, находящиеся в санкционных списках или подозреваемые в причастности к финансированию терроризма, экстремизма и отмыванию преступных доходов.

Компании обязаны соблюдать меры по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов.

Также уточнено понятие возвратного лизинга, при котором продавец может одновременно выступать лизингополучателем в рамках одного договора. При этом участвовать в таких сделках смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Закон закрепляет требования к учету и отчетности лизинговых компаний, включая обязательную подачу финансовой отчетности и аудиторского заключения в Публичный депозитарий финансовой отчетности.

Для укрепления устойчивости лизингового сектора вводятся пруденциальные нормативы — достаточности капитала, ликвидности и качества лизингового портфеля.

Закон вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347068/
