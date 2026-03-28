Рынок лизинга Кыргызстана вырос почти в два раза и достиг 14,8 миллиарда сомов

В 2025 году лизинг в Кыргызстане заметно вырос: 28 компаний заключили 6,9 тысячи договоров, что в 1,9 раза превысило показатели 2024 года. Суммарная стоимость сделок достигла 14,8 миллиарда сомов, показав двукратный рост, сообщил Национальный статистический комитет.

Как отмечается, за год произошла заметная смена приоритетов. Если ранее значительную долю занимала спецтехника, то по итогам 2025-го основным драйвером стал транспорт.

Наибольшая сумма — 8,3 миллиарда сомов — пришлась на приобретение автомобилей. При этом доля сельскохозяйственной и строительной техники в общем объеме инвестиций сократилась.

Лизинг — это долгосрочная аренда имущества с возможностью последующего выкупа, при которой право собственности остается за лизингодателем до окончания договора.
