В КР более 9 тысяч единиц техники передано в лизинг на 21 миллиард сомов

Через банки сельскохозяйственным товаропроизводителям на льготных условиях предоставляются в лизинг все виды техники, а также оборудование для перерабатывающей промышленности сроком на семь лет под годовую процентную ставку 6 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в рамках лизинговых проектов, реализуемых при государственной поддержке, на сегодня фермерам передано 9 тысяч 16 единиц техники на сумму 21,8 миллиарда сомов. Из них в 2025 году передано 2 тысячи 29 единиц техники на сумму 7,2 миллиарда сомов.

В том числе тракторы — 854, комбайны — 56, сельскохозяйственные машины — 407, техника для переработки — 13, специализированная техника — 709.

В целях своевременного и качественного оказания механизированных услуг фермерам, а также создания благоприятных условий для развития лизинга с 2011 года по инициативе министерства через открытые акционерные общества «Айыл Банк» и «Элдик Банк» создано семь проектов, в рамках которых осуществляется передача сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг.