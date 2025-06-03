Счетная палата: Гослизинговая компания начала работать до получения лицензии

Счетная палата Кыргызской Республики выявила серьезные нарушения в деятельности ОАО «Государственная лизинговая компания» по итогам аудита за 2024 год. Об этом на заседании сообщил аудитор Алимжан Байгазаков, передает пресс-служба ведомства.

Фото Счетной палаты. Лизинговая компания начала работу до получения лицензии и нарушила внутренние регламенты

Одним из ключевых нарушений стало то, что компания начала оказывать лизинговые услуги до получения соответствующей лицензии. Согласно аудиторскому отчету, лицензия на осуществление лизинговой деятельности была выдана лишь 16 декабря 2024 года, однако еще до этой даты — 28 ноября и 12 декабря — компания уже передала в лизинг сельскохозяйственную технику и оборудование на сумму около 37,4 миллиона сомов. Из них только 293,4 тысячи сомов были внесены лизингополучателем в качестве аванса, остальная сумма покрыта за счет средств компании.

Эти действия, как подчеркивают аудиторы, нарушают Закон «О лицензировании и разрешительной системе в Кыргызской Республике» и свидетельствуют о незаконном ведении лизинговой деятельности. Счетная палата КР

Кроме того, аудит выявил существенные недостатки в документообороте. Так, в лизинговом деле государственного предприятия «Кыргызский племенной завод» отсутствуют финансовые отчеты за 2022–2024 годы. Это не только противоречит внутренним требованиям компании, но и исключает возможность адекватной оценки платежеспособности клиента.

Дополнительно установлено, что перечень обязательных документов, на который ссылается руководство, не был официально утвержден правлением, что указывает на низкий уровень корпоративного управления и внутреннего контроля.