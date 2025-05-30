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Экономика

Новое регулирование в сфере лизинговой деятельности инициирует Финнадзор

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком инициирует новое регулирование в сфере лизинговой деятельности. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что лизинг остается одним из ключевых инструментов альтернативного финансирования в экономике Кыргызстана, особенно в условиях ограниченного доступа малого и среднего бизнеса к банковским кредитам. Однако профильный Закон «О финансовой аренде (лизинге)», подготовленный еще в 2002 году, устарел и не соответствует текущей ситуации.

В ведомстве уточняют, что вне этого документа остались:

  • пруденциальное регулирование и надзор за лизинговыми компаниями;
  • требования к минимальному капиталу, ликвидности и структуре активов;
  • корпоративное управление и внутренний контроль;
  • механизмы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Финнадзор предлагает внедрить новую систему регулирования, которая будет:

  • повышать устойчивость лизинговых компаний;
  • обеспечивать защиту лизингополучателей и инвесторов;
  • приближать кыргызский рынок лизинга к международным стандартам.

Регулятор считает необходимым внедрение пруденциальных нормативов, стандартов отчетности и комплексной системы оценки рисков, включая запрет на операции с санкционными активами и активами, связанными с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330920/
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