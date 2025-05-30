Новое регулирование в сфере лизинговой деятельности инициирует Финнадзор

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком инициирует новое регулирование в сфере лизинговой деятельности. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что лизинг остается одним из ключевых инструментов альтернативного финансирования в экономике Кыргызстана, особенно в условиях ограниченного доступа малого и среднего бизнеса к банковским кредитам. Однако профильный Закон «О финансовой аренде (лизинге)», подготовленный еще в 2002 году, устарел и не соответствует текущей ситуации.

В ведомстве уточняют, что вне этого документа остались:

пруденциальное регулирование и надзор за лизинговыми компаниями;

требования к минимальному капиталу, ликвидности и структуре активов;

корпоративное управление и внутренний контроль;

механизмы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Финнадзор предлагает внедрить новую систему регулирования, которая будет:

повышать устойчивость лизинговых компаний;

обеспечивать защиту лизингополучателей и инвесторов;

приближать кыргызский рынок лизинга к международным стандартам.

Регулятор считает необходимым внедрение пруденциальных нормативов, стандартов отчетности и комплексной системы оценки рисков, включая запрет на операции с санкционными активами и активами, связанными с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.