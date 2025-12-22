Модернизация инфраструктуры и техники через ОАО «ГЛК» в 2025 году

2025-й стал для ОАО «Государственная лизинговая компания» первым полным годом активной работы и закрепил ее роль как нового государственного института развития в сфере лизинга.

По данным компании, объем одобренных договоров лизинга превысил 1,5 миллиарда сомов. В течение года были заключены рамочные договора с международными производителями техники и официальными дистрибьюторами, а через механизмы лизинга профинансированы сотни единиц сельскохозяйственной, коммунальной и специализированной техники во всех регионах Кыргызстана.

В целях реализации программы развития страны и секторальных программ в 2025 году компания сосредоточилась на поддержке государственного и муниципального сектора, агропромышленного комплекса и переработки, а также на стимулировании спроса на продукцию отечественных производителей. Через продукт «Колдоо» госорганы и айыл окмоту получили возможность приобретать технику на льготных условиях лизинга с доступным первоначальным взносом.

Среди крупных проектов уходящего года — передача специализированной коммунальной техники мэрии Манаса, финансирование приобретения техники для ОАО «Кыргызкомур», а также лизинговая сделка с ОАО «Нарынгидроэнергострой». Отдельным направлением стала поддержка органов местного самоуправления: в рамках государственной программы переданы служебные автомобили для айыл окмоту, дополнительно профинансирована покупка самосвалов, экскаваторов, погрузчиков, автобусов и тракторов для улучшения предоставления коммунальных услуг и благоустройства.

В 2026 году ОАО «Государственная лизинговая компания» планирует расширить объемы финансирования, диверсифицировать продуктовую линейку, включая направления «зеленого» и исламского лизинга, усилить поддержку регионов и аграрного сектора, продолжить обновление коммунальной и энергетической инфраструктуры, активизировать поддержку малого и среднего бизнеса.