Депутат парламента предлагает пересмотреть условия госипотечного кредитования

Депутат парламента Гульшат Асылбаева предлагает пересмотреть основные условия государственного ипотечного кредитования, чтобы повысить доступность жилья.

По ее словам, параметры ипотечных кредитов, предоставляемых гражданам за счет средств инвесторов, международных доноров, кредиторов, а также в рамках жилищных программ, разработанных при их участии, регулируются отдельными соглашениями и договорами. Нардеп указала, что инвестиции от международных кредиторов и доноров ориентированы на реализацию государственной жилищной программы и входят в соответствующий план мероприятий. В то же время каждый международный финансовый и благотворительный институт определяет свои условия, на которых он может предоставить средства.

«К примеру, в программе «Жилищное финансирование в КР», финансируемой правительством ФРГ через германский банк развития KFW, отмечается, что денежные средства предоставляются ГИК исключительно для финансирования регионов и населения с низкой и средней покупательской способностью, а максимальный срок кредита должен составлять 15 лет», — пояснила Гульшат Асылбаева.

Евразийский фонд стабилизации и развития также рассматривает вопрос о выделении кредита для ГИК, и так же на определенных условиях. А они, как предполагает Гульшат Асылбаева, могут отличаться от условий и параметров государственной жилищной программы.

Она подчеркнула, что за последние 10 лет наблюдается тенденция по увеличению продолжительности жизни. Депутат считает, что есть основания для повышения возрастного ценза с 21-65 лет до 21-70 лет для участников государственных жилищных программ.

По ее словам, по статистике предыдущих государственных жилищных программ, установлено: заемщики возрастной группы от 50 и выше наиболее ответственно подходят к платежной дисциплине и имеют более надежные активы и сбережения для исполнения обязательств по ипотечному кредитованию. Она предложила изменить срок ипотечного кредитования до более 15 лет, что позволит гражданам в возрасте 70 лет приобретать жилье на льготных условиях.