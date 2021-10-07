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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 128 кандидатов-одномандатников заявили об участии в кампании

Число кандидатов-одномандатников выросло до 128. Об этом сообщает ЦИК. 

По данным ведомства, накануне подали уведомления еще два действующих депутата парламента — Нурбек Алимбеков (Толойконский избирательный округ № 8) и Дастан Бекешев (Октябрьский избирательный округ № 28).

Центризбирком напоминает, что выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть до 18.00 13 октября.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209588/
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