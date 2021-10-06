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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы-2021. Равшан Джеенбеков просит суд под конвоем доставить его в ЦИК

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше, где главным фигурантом проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В ходе заседания обвиняемый Равшан Джеенбеков попросил председательствующего судью Азирета Медерова под конвоем доставить его в ЦИК. По его словам, закон требует, чтобы кандидат в депутаты сам пришел в Центризбирком и сдал документы.

«Я хочу воспользоваться своим конституционным правом, однако закон не позволяет отправить представителя в ЦИК. Прошу под конвоем доставить меня туда, чтобы я мог сдать все документы», — сказал Равшан Джеенбеков.

Другой обвиняемый Фархад Баабиев просил изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Он мотивировал свою просьбу тем, что хочет помогать другим людям на выборах.

Судья Азирет Медеров попросил Равшана Джеенбекова в письменном виде обратиться к нему.

По делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, его экс-советник Фарид Ниязов, политики Равшан Джеенбеков, Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, а также сторонники бывшего президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209504/
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