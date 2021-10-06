Законопроект о кабмине: чиновники лишились защиты президента

Депутаты Жогорку Кенеша в режиме второго чтения сегодня рассматривают законопроект «О кабинете министров Кыргызской Республики».

По словам одного из авторов документа Аалы Карашева, в него внесли несколько изменений.

«Раньше говорилось, что в отношении членов кабинета министров уголовное дело могут возбудить только с разрешения президента. Эту норму убрали. Теперь против чиновников может быть возбуждено дело по решению генпрокурора. Кроме этого, мы убрали норму об иммунитете членов кабмина, имеющих государственные награды», — сказал он.

Аппарат кабинета министров и администрации президента объединили.

Аалы Карашев также сообщил, что теперь в законе прописана и ответственность членов правительства.

«Кабмин отчитывается перед парламентом. В первоначальной версии срок отчета был определен до 15 марта, мы предлагаем другую дату — до 1 мая», — пояснил депутат.