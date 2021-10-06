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Власть

Садыр Жапаров поздравил спортсменов с победой на чемпионате мира по борьбе

Президент Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову и Эрназара Акматалиева с победой на чемпионате мира по борьбе.

«Дорогая наша Айсулуу! От всей души поздравляю с убедительной победой на чемпионате мира по борьбе! Хочу также поздравить борца Эрназара Акматалиева с серебряной и Алибека Осмонова с бронзовой медалями чемпионата! Эти победы принесли большую радость всему кыргызскому народу. Наш народ ликует, отмечая эти победы», — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Отметим, накануне Айсулуу Тыныбекова одержала победу на чемпионате мира, став двукратной чемпионкой мира. Она выиграла у Кайлы Коллин Кийоко Миракл из США.

Борец из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а Эрназар Акматалиев — серебряную.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209456/
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