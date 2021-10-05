Депутат предлагает создать фонд жилищного строительства. Зачем?

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев предлагает проект закона «О социальном жилье». Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам автора, в этом документе прописаны правовые механизмы для организации строительства и предоставления социального жилья преимущественно уязвимым группам населения.

Мирлан Жеенчороев отметил, что почти все жилые помещения в многоквартирных домах, построенных государством до 1991 года, были массово приватизированы гражданами. Тогда как строительство новых домов, доступных малоимущим гражданам и гражданам со средним доходом, резко уменьшилось.

По официальным данным, в 1991 году обеспеченность жильем в республике составляла 12,2 квадратных метра на одного человека, и этот показатель остается на том же уровне.

Максимальный показатель обеспеченности граждан жильем в Кыргызской Республике за последние 25 лет зафиксирован в 2010 году.

«Большая часть граждан, желающих улучшить свои жилищные условия или не имеющих жилья, старается приобрести жилье в собственность. Но ввиду отсутствия достаточных финансовых средств многие из них ориентированы на получение ипотечного кредитования. Однако для подавляющего большинства это неприемлемо из-за высоких процентных ставок. По данным департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе, по состоянию на апрель 2016-го наиболее высокий уровень цен на жилую недвижимость наблюдался в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Средняя стоимость квадратного метра жилого помещения в многоквартирном доме составляла в Бишкеке 46 тысяч 258 сомов, Джалал-Абаде — 38 тысяч 650, Оше — 38 тысяч 634», — подчеркнул нардеп.

Финансовых возможностей граждан недостаточно для исполнения обязательств по ипотечному кредиту, а для банков этот сегмент кредитного рынка содержит повышенные риски, что влияет на ужесточение условий ипотечного кредитования. Мирлан Жеенчороев

Он добавил, что по этой причине кыргызстанцы предпочитают арендовать квартиры, а такое жилье сдают только частники.

Нехватка жилья в целом и социального жилья в частности является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются многие государства, в том числе и Кыргызстан.

Парламентарий пояснил, что в этой связи был подготовлен проект закона «О социальном жилье». В нем говорится, что необходимо учредить фонд жилищного строительства, причем как самостоятельный агент.

В законопроекте уточняется категория граждан с преимущественным правом на получение жилья. Это дети-сироты, вышедшие из интернатных учреждений, лица с ограниченными возможностями здоровья, многодетные матери.

Законопроект предлагает решить проблему постановки на учет граждан для получения жилья через электронную очередь и системы мониторинга и оценки деятельности фонда развития жилищного строительства. Его представители будут вести единый учет граждан для получения социального жилья, учет помещений, анализировать потребности, разрабатывать социальные жилищные программы. Это, как считает Мирлан Жеенчороев, поможет привлекать предложения частного сектора.

В законопроекте говорится также о взаимодействии государственных органов и МСУ.

В законопроекте уделяется внимание и управлению социальным жильем, так как бремя содержания социального жилья возлагается на собственника, то есть на государство или органы местного самоуправления. «Если жилое помещение, находящееся в частной собственности, было передано в качестве социального жилья, то управление им должно проводиться по договору, составленному между местной государственной администрацией или исполнительным органом местного самоуправления и собственником жилого помещения», — пояснил депутат.

Принятие законопроектов не затрагивает предпринимательскую деятельность, и поэтому анализ регулятивного воздействия не был подготовлен.