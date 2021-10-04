Выборы-2021. Партии не могут потратить на выборы больше 300 миллионов сомов

В ЦИК рассказали о порядке формирования избирательных фондов кандидатов, политических партий, правилах финансирования избирательной кампании.

Отметим, что все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный счет в банковском учреждении. Он открывается политической партией с разрешения ЦИК (для кандидатов-одномандатников с разрешения соответствующей ОИК).

Избирательные фонды политических партий могут формироваться за счет следующих денежных средств:

собственные средства кандидата — не могут превышать 1,5 миллиона сомов,

собственные средства политической партии — не могут превышать 100 миллионов сомов,

добровольные пожертвования физических лиц — не могут превышать 200 тысяч сомов,

добровольные пожертвования юридических лиц — не могут превышать 3 миллиона сомов.

Предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов, не может превышать 300 миллионов сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.