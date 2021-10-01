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Власть

Здоровья, благополучия, оптимизма пожелал президент Кыргызстана пожилым людям

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Наша история ясно показывает, что на протяжении веков кыргызский народ всегда уважал и почитал пожилых людей. Такие пословицы, как «Стар годами, до молод умом», «Детство — зелено, молодость — храбра, старость — мудра», не утратили своей актуальности и по сей день. Об этом свидетельствует то, что возраст — это не ограничение, а лишь ступенька к новым возможностям. Вы уже научились видеть жизнь по-настоящему, каждый день концентрироваться на главном, понимать суть, не бояться ошибок. И мы учимся этому у вас», — говорится в поздравлении.

«В сердце каждого кыргызстанца живет благодарность за то, что сделано вами — поколением созидателей. Мудрость, дальновидность и терпение отцов и матерей, которые прожили долгую жизнь, многое повидали и испытали на себе, всегда являются великим уроком для следующего поколения. В контексте жизни нашего древнего народа особое уважение к старшим — образцовая традиция нашего народа», — отметил президент.

Он добавил, что бесценное богатство Кыргызстана в том, что старшее поколение сохраняет духовные, национальные ценности и священные качества нашего народа и передает их подрастающему поколению. Мудрые изречения и мысли наших старейшин станут маяком на пути в будущее.

Люди старшего поколения передают нам свой оптимизм, бодрость духа и веру в светлые идеалы, бережно хранят традиции, обычаи, историко-культурные ценности. И наша задача — создать достойные условия для проживания пожилому человеку, способствовать их активному участию в жизни общества.

Садыр Жапаров

Президент пожелал пожилым крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего.

«И пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет повседневной обязанностью для каждого из нас», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208921/
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