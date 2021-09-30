Не трогайте законы о СМИ. Медиасообщество обратилось к Садыру Жапарову

Представители медиасообщества обратились к президенту Садыру Жапарову, председателю кабмина Улукбеку Марипову, министру экономики и финансов Акылбеку Жапарову и главе Минюста Асель Чыныбаевой.

Они указали, что в рамки инвентаризации угодили и законы, регулирующие деятельность СМИ. Они рассматриваются в первоочередном порядке, однако проектов никто не видел. Медиаэксперты напоминают: внесение любых изменений в эти документы, даже самых незначительных, требуют глубокого анализа и широкого обсуждения.

В обращении представители медиасектора подчеркнули: разработка предложений по внесению изменений в законодательство в сфере СМИ преждевременно. Они просят законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» оставить без изменений.