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Власть

Не трогайте законы о СМИ. Медиасообщество обратилось к Садыру Жапарову

Представители медиасообщества обратились к президенту Садыру Жапарову, председателю кабмина Улукбеку Марипову, министру экономики и финансов Акылбеку Жапарову и главе Минюста Асель Чыныбаевой.

Они указали, что в рамки инвентаризации угодили и законы, регулирующие деятельность СМИ. Они рассматриваются в первоочередном порядке, однако проектов никто не видел. Медиаэксперты напоминают: внесение любых изменений в эти документы, даже самых незначительных, требуют глубокого анализа и широкого обсуждения.

В обращении представители медиасектора подчеркнули: разработка предложений по внесению изменений в законодательство в сфере СМИ преждевременно. Они просят законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста» оставить без изменений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208815/
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