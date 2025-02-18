Проект «Медиазона. Центральная Азия» временно прекратил работу. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Отметим, это издание, которое публикует новости и материалы о странах Центральной Азии. Оно было запущено 23 января 2020 года и работало для Казахстана и Кыргызстана.

В сообщении указывается, что проект временно «не сможет рассказывать о коррумпированных чиновниках, произволе силовиков и других проблемах наших стран... мы вынуждены приостановить выпуск материалов». О причинах такого решения ничего не говорится. Журналисты надеются «скоро вернуться» к работе.

Редакции проектов не раскрывают источники своего финансирования.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп остановил выдачу грантов через USAID, из-за чего на грани закрытия оказались многие проекты и СМИ.

2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.