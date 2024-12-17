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Власть

Садыр Жапаров попросил некоторые СМИ не прикрываться свободой слова

Сегодня, 17 декабря, президент Садыр Жапаров, выступая на вручении наград для журналистов «Мейкин», обратился к ряду СМИ.

По его словам, несколько редакций, «прикрываясь свободой слова, распространяют слухи».

«Уважаемые некоторые журналисты, особенно журналисты «Азаттыка» и других пяти-шести сайтов! Распространяя неподтвержденную информацию, не сидите тихо. Будьте осторожны! Это моя просьба. Расследуйте коррупцию, если есть минусы, то указывайте на них, публикуйте обществу. Нам нечего скрывать. Но 90 процентов публикуйте с доказательствами, а не полагайтесь на слухи. Это бы и мне принесло пользу. Вы видите, что борьба с коррупцией идет беспощадная и без вас. Мы никого не жалеем и не будем жалеть. Борьба с коррупцией не остановится, а продолжится круглосуточно. Свобода слова всегда у нас была и дальше будет. Одна просьба — не прикрывайтесь свободой слова и не распространяйте слухи, а также не призывайте к массовым беспорядкам», — заявил глава государства.

Напомним, в августе 2024-го начался прием заявок для участия в конкурсе на соискание ежегодной премии президента «Мейкин». Цель премии — поощрение творчества и признание достижений в области медиа и журналистики, повышение престижа профессии и стимулирование творческой активности журналистов.

Призовой фонд — 10 миллионов сомов (по 1 миллиону на десять номинаций).
Ссылка: https://24.kg/vlast/314493/
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