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Власть

Инвентаризация законов о СМИ. Журналисты не знают, что задумали чиновники

В Кыргызстане под инвентаризацию попали 359 законов, в том числе регулирующие деятельность СМИ — «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналистов».

Однако представители медиасообщества обеспокоены — до сих пор не представлены проект, концепция, предложения. Никто не знает, каким образом чиновники намерены изменить эти законы.

По словам журналиста Нарына Айыпа, в каком ключе движется власть, понятно — судя по тому, с какими вопиющими нарушениями регламента Жогорку Кенеша приняли закон Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации».

«Закон о СМИ, который хотят переписать, был принят в самый демократичный период — в 1991-м. Последующие годы мы продолжаем движение в сторону авторитаризма, отступая от демократии», — сказал он и добавил, что сейчас законы будут такими, что журналисты ничего не смогут сделать и их будут судить по принципу «виноваты сами».

Он уверен, что члены межведомственной рабочей группы, утверждающие, что не испытывают давления, лукавят — прессинг есть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208809/
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