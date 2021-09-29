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Власть

Зайнидин Курманов: В Кыргызстане нет элит, есть принимающие решения

«Прошлогодние октябрьские события являются продолжением всех «оранжевых революционных» и других происшествий в кыргызском обществе», — считает политолог Эмиль Каниметов. Об этом он заявил на круглом столе, обсуждая последствия октябрьских событий — 2020.

По его словам, они отличаются динамизмом, противоречивостью и сложной прогнозируемостью результатов.

«В обществе индивидуальная и государственная «экономическая безопасность» стоят на первом месте. Почти каждый трясется от финансовой и экономической ограниченности. Такая ограниченность стала причиной интеллектуальной неразвитости людей, низкого уровня образования, а не следствием тупости и отсталости населения», — сказал Эмиль Каниметов.

Он, как и другие эксперты, призывает власти сосредоточиться на решении экономических проблем.

Политологи также считают, что для сохранения стабильности необходимо найти баланс между элитами на местах.

Профессор Зайнидин Курманов возразил — элит в КР нет, есть лица, принимающие решения. Он порекомендовал власти привести к управлению людей думающих и мыслящих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208664/
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