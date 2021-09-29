Ташиева, Жапарова и Болтурука ждут в парламенте. Для отчета по «Кумтору»

Жогорку Кенеш в режиме внеочередного заседания должен рассмотреть работу золотодобывающего рудника «Кумтор» и заслушать отчет внешнего управляющего. С таким предложением на заседании сегодня выступила депутат Наталья Никитенко.

Она отметила, что «Кумтор» превращается в закрытую компанию.

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«От «Кумтора» мы не можем получить никакой информации. Неизвестно, что там происходит. Хочу напомнить, что внешнего управляющего утвердили депутаты Жогорку Кенеша. Необходимо в режиме внеочередного заседания заслушать информацию. Да, есть государственная комиссия, но срок ее работы продлили до конца полномочий нашего созыва. К тому же вышла информация, что компания, аффилированная с господином Болтуруком, оказывала консультации ОАО «Кыргызалтын». Кроме этого, есть информация, что компания якобы хочет переехать из здания «Учкуна» в более дорогой офис», — сообщила депутат.

Наталья Никитенко предложила провести заседание по «Кумтору» после «турне по Европе» главы ГКНБ, министра экономики и финансов Акылбека Жапаров и Тенгиза Болтурука.