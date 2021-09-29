Парламентские выборы объединены с местными. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О назначении выборов депутатов местных кенешей».
Постановляется назначить выборы в Тогуз-Тороуский айыльный кенеш Тогуз-Тороуского района, Терек-Сайский айыльный кенеш Чаткальского района, Кызыл-Озгорушский айыльный кенеш Токтогульского района Джалал-Абадской области, Кара-Суйский городской кенеш Кара-Суйского района Ошской области 28 ноября.
ЦИК поручено организовать их проведение.
Кроме этого, соответствующие поручения даны кабинету министров, главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления.