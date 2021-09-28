Кыргызстан и Италия активизируют двустороннее сотрудничество

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев вручил верительные грамоты президенту Серджо Маттарелле. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что в следующем году Кыргызстан и Италия будут праздновать 30-летие установления дипломатических отношений. Стороны договорились активизировать двустороннее сотрудничество — организовать взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, очередные межмидовские консультации, мероприятия культурно-гуманитарного характера, лекции и круглые столы.

Таалай Базарбаев подчеркнул, что кыргызская сторона ожидает официальную и бизнес-делегацию Италии на Первом экономическом форуме, который пройдет 5 ноября в Бишкеке.

Серджо Маттарелла попросил передать Садыру Жапарову теплые и дружественные слова приветствия, а народу Кыргызстана — наилучшие пожелания мира и процветания.