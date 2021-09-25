Первый заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился со строительством альтернативной автомобильной дороги север — юг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Он отметил, что завершена работа тендерной комиссии, по итогам которой объявлен победитель.

«В настоящее время созданы все условия для начала строительства стратегически важной дороги, в том числе решен вопрос финансирования. Особое внимание следует обратить не только на соблюдение сроков, но и на качество ремонтных работ. Недопустимы факты несоответствия стандартам качества. Дорога должна прослужить во благо нашего народа долгие годы», — подчеркнул зампред.

Отмечается, что строительство на участке Эпкин — Башкууганды альтернативной дороги север — юг начнется в ближайшее время. 23 сентября по итогам тендера Министерством транспорта и коммуникаций подписан контракт на реализацию проекта с China Railway.