На 130-м километре автодороги Бишкек — Ош вечером 21 января сошла снежная лавина. С 18.20 движение для всех видов транспорта на посту «Сосновка» временно ограничено до полного устранения последствий.

Для расчистки участка направлены дорожные службы ДЭП № 9 Министерства транспорта, а также сотрудники управления ОБДД по ГУВД Чуйской области.

Пресс-служба дорожной милиции по ГУВД региона призывает водителей соблюдать осторожность, учитывать погодные условия и планировать маршруты с учетом ограничений.