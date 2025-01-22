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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош сошла лавина, движение временно ограничено

На 130-м километре автодороги Бишкек — Ош вечером 21 января сошла снежная лавина. С 18.20 движение для всех видов транспорта на посту «Сосновка» временно ограничено до полного устранения последствий. 

Для расчистки участка направлены дорожные службы ДЭП № 9 Министерства транспорта, а также сотрудники управления ОБДД по ГУВД Чуйской области.

Пресс-служба дорожной милиции по ГУВД региона призывает водителей соблюдать осторожность, учитывать погодные условия и планировать маршруты с учетом ограничений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317631/
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