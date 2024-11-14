На посту «Сосновка» вновь введено ограничение на проезд грузового транспорта

На посту транспортного контроля «Сосновка» введено ограничение на проезд грузового автотранспорта с целью недопущения искусственных пробок на перевале Тоо-Ашуу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Ведомство рекомендует водителям при выезде в горные районы и на перевальные участки автодорог поменять летние шины на зимние.

«Одной из главных причин образования заторов и пробок на перевалах, является отсутствие у легкового и грузового автотранспорта зимних шин и цепей противоскольжения. На высокогорных перевалах Тоо-Ашуу, Кок-Бель, Ала-Бель, Отмок, Долон, Чон-Ашуу, Чапчима и других рекомендуем использовать противогололедные цепи», — отметили в Минтрансе.

В ведомстве также просят водителей, если при пересечении перевала они использовали камень для предотвращения отката автомобиля, перед возобновлением движения убрать его с дороги, так как камень создает предпосылку дорожно-транспортных происшествий и искусственные пробки.

«При неблагоприятных погодно-климатических условиях категорически запрещается выезд на встречную полосу автомашин, так как это может затруднить работу спецтехники, занимающейся очисткой и подсыпкой инертных противоскользящих материалов на сложных горных перевальных участках дорог», — добавили в Минтрансе.

На пунктах транспортного контроля «Сосновка» и «Арал» проводится проверка автомашин на наличие зимних шин, цепей противоскольжения и соответствующего инвентаря (лопаты).

Автомашины, не подготовленные к осенне-зимним условиям, не будут пускать на перевалы.