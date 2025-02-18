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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош ввели ограничения для грузового транспорта

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Бишкек — Ош временно ограничено движение для грузовых автомобилей.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, сегодня с 19.30 на посту «Арал» в Токтогульском районе и на перевале Ала-Бель введены ограничения на проезд всех видов грузового транспорта. Для легковых автомобилей движение разрешено.

В данный момент на участке Ала-Бель сильная метель и плохая видимость.

Сотрудники ДЭП-23 проводят работы по очистке трассы от снега и подсыпке противоскользящими материалами.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320354/
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