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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Требования для чиновников, желающих баллотироваться, озвучила ЦИК

ЦИК озвучила ряд требований для чиновников, намеревающихся баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.

По ее данным, госслужащие, за исключением президента, депутата Жогорку Кенеша, депутата местного кенеша, руководителя госпредприятия с долей более 30 процентов и его подразделений, прекращают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения. Чиновников, в том числе руководителей министерств и ведомств, эта норма касается напрямую.

Кандидаты, являющиеся государственными служащими, независимо от вида государственной службы, приостанавливают исполнение должностных или служебных полномочий с момента выдвижения, в течение трех календарных дней. Заявление в ЦИК они подают в течение пяти календарных дней.

Если это требование не будет исполнено, претенденту на мандат могут отказать в регистрации.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208207/
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