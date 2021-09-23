Выборы-2021. Кыргызстанцы за рубежом смогут проголосовать по одному бюллетеню

Кыргызстанцы, проживающие за рубежом, считаются относящимися к единому избирательному округу.

Это означает, что они смогут проголосовать только по одному бюллетеню, где указаны партии и их кандидаты, баллотирующиеся по списку.

В ЦИК уточнили, что в списки избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша по единому избирательному округу включаются кыргызстанцы, обладающие на день голосования активным избирательным правом и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством.

В список избирателей по одномандатным избирательным округам включаются члены местного сообщества, прошедшие биометрическую регистрацию.

Членство избирателя в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина, записанной на чип паспорта, либо регистрацией адреса места жительства в Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской Республики. Запись должна быть сделана не менее, чем 90 дней до дня голосования.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.