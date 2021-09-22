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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

При создании одномандатных округов на членов ЦИК было оказано давление

При создании одномандатных округов на членов ЦИК было оказано давление. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Омурбек Бакиров.

По его словам, Центризбирком 15 сентября изменил свое решение, принятое 5 сентября, и объединил некоторые районы в новые округа.

«Решение было принято в интересах некоторых чиновников. Считаю неправильным делить Араванский район, где проживает 80 тысяч человек, на два округа, присоединив их к Ноокатскому и Кара-Суйскому районам. Мне сообщили, что на некоторых членов ЦИК было оказано давление. Было ли давление?» — спросил нардеп.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что при создании округов было учтено мнение представителей местных властей. «По Ошской области такое предложение поступило от его главы и некоторых акимов. Некоторые акимы были против, но большинство поддержали. Всегда были споры по границам избирательных округов», — ответила она.

Однако глава Центризбиркома не ответила, было ли давление при принятии решения по округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208027/
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