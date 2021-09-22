При создании одномандатных округов на членов ЦИК было оказано давление. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Омурбек Бакиров.

По его словам, Центризбирком 15 сентября изменил свое решение, принятое 5 сентября, и объединил некоторые районы в новые округа.

«Решение было принято в интересах некоторых чиновников. Считаю неправильным делить Араванский район, где проживает 80 тысяч человек, на два округа, присоединив их к Ноокатскому и Кара-Суйскому районам. Мне сообщили, что на некоторых членов ЦИК было оказано давление. Было ли давление?» — спросил нардеп.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что при создании округов было учтено мнение представителей местных властей. «По Ошской области такое предложение поступило от его главы и некоторых акимов. Некоторые акимы были против, но большинство поддержали. Всегда были споры по границам избирательных округов», — ответила она.

Однако глава Центризбиркома не ответила, было ли давление при принятии решения по округам.