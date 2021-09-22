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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Еще четыре кандидата заявили о самовыдвижении

В ЦИК поступили четыре заявления от кандидатов-самовыдвиженцев. 

По данным ведомства, о своем намерении баллотироваться по Кочкорскому округу № 32 заявил Айбек Алымжанов. По Джалал-Абадскому округу № 14 планирует избираться Манас Шаимкулов. По Лейлекскому округу № 1 Баймурат Бекмуратов. Нурали Талипов выдвигается кандидатом по Кадамджайскому округу № 3.

ЦИК напоминает: претенденты на мандаты не могут выдвигаться в нескольких округах и партии не могут выставлять одновременно одного человека и по округу, и по списку.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны предоставить в ЦИК не позднее, чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207883/
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