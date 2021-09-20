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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Сформирован новый состав Ошской ТИК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сформировала новый состав Ошской территориальной избирательной комиссии.

Ее состав:

  • Бексултан Абдраимов (партия «Биримдик Элдик Кыргызстан»);
  • Таалайбек Примкулов (партия «Ата Журт Кыргызстан»);
  • Бактыбек Алматов (партия «Биздин Кыргызстан»);
  • Элдияр Исаков (партия «Тилектештик»);
  • Бактыбек Карыбеков (представительный орган местного самоуправления);
  • Зуура Ысмаилова (представительный орган местного самоуправления);
  • Нургаза Баймуратов (представительный орган местного самоуправления);
  • Кулийпа Бердибекова (представительный орган местного самоуправления);
  • Нигора Жабаркулова (представительный орган местного самоуправления);
  • Нурсултан Мизанов (представительный орган местного самоуправления);
  • Нуржамал Раимова (представительный орган местного самоуправления);
  • Кутман Ашимов (представительный орган местного самоуправления).

Постановление принято после принятия решения о расформировании ТИК южной столицы.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов расформировала Ошскую ТИК и отменила ее решения — одобрить массовый выход женщин-кандидатов и женщин-депутатов от партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан».

Ранее сообщалось, что в зарегистрированных списках партий «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» в Ошский городской кенеш не осталось женщин-кандидатов. Их исключили по решению партий. ТИК Оша одобрила решение партий. Но Центризбирком не согласился.

Из партии «Биздин Кыргызстан» исключили 38 женщин-кандидаток, а из «Ата Журт Кыргызстан» — 39 кандидатов, из которых 31 — женщина.

В то же время поступили решения о досрочном прекращении депутатских полномочий шести депутатов Ошского горкенеша от этих двух партий. Из этих шести депутатов пятеро оказались женщинами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207699/
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