Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального

Талибы лишили узбекский язык статуса официального, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, талибы изменили систему управления и лишили узбекский язык статуса официального.

Движение «Талибан» издало временный закон для Афганистана, который устанавливает новую систему управления и оставляет два официальных языка вместо закрепленных ранее в законодательстве трех.

В законе под названием «Основы» указывается официальная религия Афганистана — суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также ее официальные языки — пушту и дари.

Ранее в Афганистане наряду с ними имел официальный статус узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.

Согласно документу, в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции.

Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета.

Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. Если при предыдущем правительстве представители Национальной ассамблеи Афганистана пользовались депутатской неприкосновенностью, то при новой власти они ее лишаются, говорится в законе.

Отмечается, что «день независимости от британцев, русских и американцев» станет праздником.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.