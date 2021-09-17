Выборы-2021. Началось формирование избирательных комиссий за рубежом

В преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября, за рубежом началось формирование избирательных комиссий. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что за пределами Кыргызстана будет создано 57 УИК.

При выдвижении кандидатур в резерв избирательных комиссий за рубежом необходимо учитывать согласие самих граждан, а также опыт участия в избирательных кампаниях, общественной жизни, профессиональные и личные качества.

Составы комиссий могут формироваться из числа граждан Кыргызской Республики, проживающих или находящихся за границей, сотрудников загранучреждений, а также представителей политических партий.

Выдвижение кандидатов от политических партий в резервы избирательных комиссий за рубежом производится в соответствии с уставами политических объединений.

К ним прилагаются:

заявление кандидата о согласии работать в составе избирательной комиссии за рубежом и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;

копия паспорта;

биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);

контактные данные: адрес места жительства, телефоны (домашний, мобильный, электронная почта).

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, политических партий в резерв избирательных комиссий за рубежом (в том числе в электронном виде) принимаются до 18.00 часов 26 сентября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.