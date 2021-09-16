Садыр Жапаров озвучил позицию Кыргызстана по Афганистану

Президент Садыр Жапаров на саммите ОДКБ озвучил позицию Кыргызстана по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент в очередной раз подчеркнул, что участие Кыргызстана в ОДКБ было и остается приоритетом во внешней политике страны. Республика придает особое значение сотрудничеству государств-членов в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе.

«Нынешняя непредсказуемая военно-политическая обстановка в регионе вызывает большую обеспокоенность и требует тесного взаимодействия. Со своей стороны мы готовы и призываем все страны — участницы организации продолжать совместную работу исключительно в духе взаимной поддержки», — отметил Садыр Жапаров.

Он выразил серьезную озабоченность текущей ситуацией в Афганистане, которая может негативно повлиять на безопасность государств — членов ОДКБ.

Глава государства заметил, что формирование в регионе теократического государства, безусловно, негативно повлияет на текущую ситуацию в странах — участницах ОДКБ. Вместе с тем он подчеркнул приверженность кыргызской стороны поддержке дружественных отношений с Афганистаном и невмешательству в его внутренние дела.

При этом Садыр Жапаров обратил внимание на необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам для скорейшей стабилизации ситуации в республике. «Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства», — добавил он.