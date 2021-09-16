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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Глава ЦИК рассказала, почему введены открытые списки для партий

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сегодня на круглом столе «Особенности проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша» рассказала, почему введено преференциальное голосование.

По ее словам, открытые списки и смешанная система выборов нивелируют партийную монополию.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что после голосования в 2015 году возникли конфликты, причиной их явилось закрытое распределение мандатов. Партийные лидеры принялись тасовать списки кандидатов, это произвол.

«Такой подход нарушал фундаментальное право избрателя, и поэтому было введено преференциальное голосование. Кыргызстанец сам будет определять, кого он хочет видеть в парламенте», — сказала она.

Глава Центризбиркома добавила, что методика подсчета голосов за кандидатов из списка партий готова. АСУ также определят, какие политорганизации преодолели 5-процентный барьер, после чего даст предварительные результаты по каждому кандидату из списка.

Она заметила, что в новом законодательстве теперь есть норма, согласно которой голоса партий, уличенных в нарушениях и дисквалифицированных уже после подведения итогов, достанутся политорганизациям, которые не добрали 1-2 процента необходимого для преодоления барьера.

Кроме того, нарушители теряют право участвовать в следующих избирательных кампаниях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207262/
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