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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Обвинение в захвате власти. Исмаил Исаков находится на допросе в МВД

Экс-депутата парламента, экс-министра обороны Исмаила Исакова вызвали на допрос в МВД по обращению деятелей культуры к президенту Садыру Жапарову. Об этом 24.kg сообщил сам Исмаил Исаков.

По его словам, в настоящий момент он находится в следственной службе МВД.

«У следователей появились вопросы, они сейчас их задают. Я нахожусь на допросе как свидетель», — сказал Исмаил Исаков.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

В МВД на допрос сегодня прибыли депутаты парламента Алтынбек Сулайманов и Жанар Акаев. Милиционеры также доставили экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Кроме того, в социальных сетях появилось обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207213/
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