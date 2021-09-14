Владимир Путин не приедет в Душанбе. Он будет участвовать на саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. Об этом президент России сообщил в телефонном разговоре с Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции.

Читайте по теме Президент КР посетит Душанбе в рамках саммита ОДКБ

«Президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 сентября в Душанбе пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Таджикистана. Главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Армении в ОДКБ. Ожидается подписание итоговой декларации, а также 13 документов, регулирующих вопросы деятельности организации.

17 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств — членов ШОС. Повестка дня саммита ШОС включает такие вопросы, как основные итоги деятельности организации за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках ШОС, совместные шаги по преодолению последствий пандемии, а также актуальные темы регионального и международного сотрудничества. По итогам данного заседания планируется принятие юбилейной декларации, посвященной 20-летию ШОС, а также подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации, включая решение о назначении нового генсекретаря ШОС.