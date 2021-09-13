Камчыбек Досматов назначен руководителем аппарата мэрии города Ош

Руководителем аппарата мэрии Оша назначен Камчыбек Досматов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр города Алмаз Мамбетов. Как отмечается, назначение произведено в порядке ротации.

Камчыбеку Досматову 34 года. Он родился в селе Достук Лейлекского района Баткенской области. Последние годы работал в аппарате президента КР экспертом по социальным вопросам, заместителем руководителя и инспектором. Является также государственным советником государственной службы 2-го класса.