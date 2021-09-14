Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся при любой явке. Лимита нет. Об этом 24.kg рассказали в ЦИК.

Уточняется, что подсчет голосов будет производиться от числа пришедших на участки. При этом голосовать за одномандатников смогут только граждане Кыргызстана, находящиеся в стране. За рубежом соотечественники будут голосовать только за партии и кандидатов в их списках.

Согласно данным Министерства цифрового развития, на 4 сентября число избирателей в целом составляет 3 миллиона 686 тысяч 921 человек. Без учета данных МИД число избирателей — 3 миллиона 617 тысяч 141, они распределены по одномандатным округам по 100 тысяч 476 избирателей плюс-минус 20 процентов.

В Центризбиркоме подчеркнули — явки, при которой выборы могут быть признаны несостоявшимися по одномандатному округу, нет.

Голосование назначено на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.